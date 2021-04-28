الإعانة المالية والإعاقات المصنفة.. «الموارد البشرية» توضح ضوابط الصرف

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضوابط صرف الإعانة المالية والإعاقات المصنفة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «أنا رافعة تقرير طبي لتأهيل مرتين، أعطاني نفس الرتب ٣٠٠ وأنا رتبي قبل ٨٠٠ نفس المشكلة؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «تصرف الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة المصنفة بجدول الإعاقات، للاطلاع على ضوابط صرف الإعانة المالية والإعاقات المصنفة فضلاً زيارة الرابط التالي: اضغط هنا».

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