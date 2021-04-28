اخبار السعوديه

الإعانة المالية والإعاقات المصنفة.. «الموارد البشرية» توضح ضوابط الصرف

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - تعليقًا على استفسار من مستفيد..

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضوابط صرف الإعانة المالية والإعاقات المصنفة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «أنا رافعة تقرير طبي لتأهيل مرتين، أعطاني نفس الرتب ٣٠٠ وأنا رتبي قبل ٨٠٠ نفس المشكلة؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «تصرف الإعانة المالية للأشخاص ذوي الإعاقة المصنفة بجدول الإعاقات، للاطلاع على ضوابط صرف الإعانة المالية والإعاقات المصنفة فضلاً زيارة الرابط التالي: اضغط هنا».

اقرأ أيضًا:

«المساعدة المقطوعة».. وزارة الموارد البشرية تجدد التذكير بآخر موقف

احتساب الموظف السعودي في نطاقات.. وزارة الموارد البشرية تحدد المدة المطلوبة

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا