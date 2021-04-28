بالفيديو.. الأمن العام يعلن حصيلة المقبوض عليهم في جرائم عدة

الرياض - محمد عبدالله - مواطنون ومقيمون تورطوا في ارتكبها..
كشف الحساب الرسمي للأمن العام على موقع «تويتر» عن عدد من الجرائم التي تم ضبط مرتكبيها خلال الفترة الماضية؛ حيث نشر مقطع فيديو استعرض فيه تلك الجرائم، والتي جاءت كالآتي:
- مواطن ارتكب عدة جرائم سطو على محال تجارية وسرقة المبالغ المالية في مواقع متعددة.
- 3 مقيمين من الجنسية السودانية وآخر من الجنسية التشادية انتحلوا صفة رجال الأمن واقتحموا منزلين وسرقوا ما بهما من مبالغ مالية ومقتنيات تحت التهديد.
- مواطن و3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ارتكبوا عدة جرائم، تمثلت في النشل والتحايل على العمالة بادعاء مساعدتهم للتعرف على أرقامهم السرية وأرقامهم البنكية ثم تبديل بطاقاتهم بأخرى.
- 3 مواطنين ارتكبوا عددًا من الجرائم تمثلت في سرقة معدات وأدوات كهربائية من منازل تحت الإنشاء ومدرستين، وقدرت قيمة المسروقات بقرابة 650 ألف ريال.
- مواطنان ومواطنتان ارتكبوا 47 جريمة سرقة من متاجر الذهب والمجوهرات، من خلال التحايل على العاملين فيها والتصرف بها وبيعها لحسابهم الخاص، وقدرت قيمة المسروقات بـ 300 ألف ريال.
- مواطنان و5 مقيمين ارتكبوا 7 جرائم تمثلت في سرقة مواد بناء من مبانٍ تحت الإنشاء في مواقع مختلفة.
في قبضة رجال الأمن .— الأمن العام (@security_gov) April 27, 2021
#تم_القبض pic.twitter.com/rvEDf5eMhH
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