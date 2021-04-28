تشكلات سحبية ماطرة على مناطق عدة.. و«الزعاق»: بينها مكة والمدينة

توقع المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأربعاء، تشكلات سحبية ماطرة على بعض مناطق المملكة خلال اليوم السادس عشر من رمضان المبارك.

وقال الزعاق عبر حسابه على موقع «تويتر»: «اليوم الأربعاء: تشكلات سحبية ماطرة على مناطق ومناحي متفرقة من مكة والمدينة والعيص وينبع ورابغ والمهد والخرمة ورنية وتربة والطائف والباحة وعسير ومرتفعات وجازان ونواحي نجران».

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق «نجران، جازان، عسير, الباحة» تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة كما يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

اقرأ أيضًا:

الزعاق: الشمس تجاوزت خط الاستواء.. استعدوا لـ«رياح السموم»

بالفيديو.. «الزعاق» يحذر من دخول الأودية والشعاب: مرتع للهوام السامة

الأرصاد: رياح نشطة وعوالق ترابية ورؤية متدنية على بعض مناطق المملكة