اجتماعي / هيئة الأمر بالمعروف بالطائف تُفعل برامج "الصيام جُنة"



الطائف 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واس

فعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطائف الخطة التوعوية لشهر رمضان المبارك وبرامج "الصيام جُنة" ،من خلال تكثيف العمل الميداني وكذلك توظيف الاستفادة من الوسائل المتاحة من شاشات إلكترونية ولوحات ثابتة في الأسواق والمجمعات التجارية لنشر عددٍ من الرسائل التوعوية والوقائية المشتملة على عبارات توعوية عن فضل الصيام وآدابه وعظم الشعيرة المباركة.

من جهته أكد مدير فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ: فؤاد العمري على بذل المزيد من الجهد والاستفادة من جميع الوسائل المتاحة وتفعيل الشراكات لتوعية المجتمع بفضل هذا الشهر الكريم.

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16:41ت م

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