السعودية اليوم / الشئون الإسلامية تواصل جهودها في مجال التوعية بخطر انتشار فايروس كورونا



الرياض 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واس

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، جهودها في مجال التوعية بخطر انتشار فايروس

ويقوم أكثر من (83000) إمام في مساجد المملكة بإلقاء هذه الكلمات عقب الصلوات المفروضة خلال شهر رمضان المبارك، كما يتناول الخطباء باستمرار تذكير المصلين بأهمية العمل وفق البروتوكولات الصحية لحماية المصلين من الوباء.

ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة في التصدي لهذه الجائحة، بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، في إطار ما تقوم به حكومة هذه البلاد المباركة من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تفشي فايروس كورونا.

// انتهى//

16:40ت م

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الرياض 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واستواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، جهودها في مجال التوعية بخطر انتشار فايروس كورونا ، وتكثيف الكلمات التوعوية خلال خطب الجمعة وعقب الصلوات لتذكير المصلين باستمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للتوقي من خطر الإصابة بالفايروس.ويقوم أكثر من (83000) إمام في مساجد المملكة بإلقاء هذه الكلمات عقب الصلوات المفروضة خلال شهر رمضان المبارك، كما يتناول الخطباء باستمرار تذكير المصلين بأهمية العمل وفق البروتوكولات الصحية لحماية المصلين من الوباء.ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة في التصدي لهذه الجائحة، بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، في إطار ما تقوم به حكومة هذه البلاد المباركة من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تفشي فايروس كورونا.// انتهى//16:40ت م0138

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