السعودية اليوم / تقديم 600 ألف عبوة ماء زمزم بالمسجد النبوي خلال النصف الأول من رمضان



المدينة المنورة 16 رمضان 1442هـ الموافق 28 ابريل 2021م واس

تولي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سقيا ضيوف الرحمن أهمية بالغة في منظومة الخدمات المقدمة لهم ,وكلّفت إدارة معنية بالإشراف على خدمات السقيا، وتوفير مياه زمزم وتعبئتها وتجهيزها لتصل للمصلين في الحرمين الشريفين بكميات كافية، وفق إجراءات تحفظ لهذا الماء المبارك جودته.

"عدسة "واس" رصدت جانباً من جهود منسوبي إدارة خدمات السقيا بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في تقديم مياه زمزم لجموع المصلين في المسجد النبوي والساحات, حيث تم تكثيف خدمات السقيا لتواكب كثافة الطلب وزيادة جموع المصلين خلال شهر رمضان المبارك.

وأفاد مدير إدارة السقيا بوكالة شؤون المسجد النبوي بكر الأحمدي أن أكثر من 600 ألف عبوة ماء زمزم تم توزيعها على المصلين خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك, كما قدّمت 30 ألف لتر من ماء زمزم باستخدام 90 حافظة محمولة على الظهر, إلى جانب 80 حقيبة لحمل عبوات زمزم، وكذلك 15 عربة لتوزيع العبوات في أرجاء المسجد النبوي, مبيناً أن 350 كادراً من منسوبي الإدارة المشرفين والعاملين ينفّذون مهام سقيا المصلين خلال الشهر الفضيل.

يذكر أنه تم رفع كافة حافظات مياه زمزم التقليدية من الحرمين الشريفين تطبيقاً للإجراءات الاحترازية الوقائية, حفاظاً على سلامة المعتمرين والمصلين من فيروس

// انتهى //

16:34ت م

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المدينة المنورة 16 رمضان 1442هـ الموافق 28 ابريل 2021م واستولي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سقيا ضيوف الرحمن أهمية بالغة في منظومة الخدمات المقدمة لهم ,وكلّفت إدارة معنية بالإشراف على خدمات السقيا، وتوفير مياه زمزم وتعبئتها وتجهيزها لتصل للمصلين في الحرمين الشريفين بكميات كافية، وفق إجراءات تحفظ لهذا الماء المبارك جودته."عدسة "واس" رصدت جانباً من جهود منسوبي إدارة خدمات السقيا بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في تقديم مياه زمزم لجموع المصلين في المسجد النبوي والساحات, حيث تم تكثيف خدمات السقيا لتواكب كثافة الطلب وزيادة جموع المصلين خلال شهر رمضان المبارك.وأفاد مدير إدارة السقيا بوكالة شؤون المسجد النبوي بكر الأحمدي أن أكثر من 600 ألف عبوة ماء زمزم تم توزيعها على المصلين خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك, كما قدّمت 30 ألف لتر من ماء زمزم باستخدام 90 حافظة محمولة على الظهر, إلى جانب 80 حقيبة لحمل عبوات زمزم، وكذلك 15 عربة لتوزيع العبوات في أرجاء المسجد النبوي, مبيناً أن 350 كادراً من منسوبي الإدارة المشرفين والعاملين ينفّذون مهام سقيا المصلين خلال الشهر الفضيل.يذكر أنه تم رفع كافة حافظات مياه زمزم التقليدية من الحرمين الشريفين تطبيقاً للإجراءات الاحترازية الوقائية, حفاظاً على سلامة المعتمرين والمصلين من فيروس كورونا , وتم اعتماد توزيع عبوات مياه زمزم بسعة 330 ملليلتر, إضافة إلى تخصيص حافظات محمولة على الظهر بسعة 100 كاسة بلاستيكية "تستخدم لمرة واحدة" تقدّم بواسطتها مياه زمزم مبردة وغير مبردة تلبية لمختلف الرغبات.// انتهى //16:34ت م0131

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