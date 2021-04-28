السعودية اليوم / الأردن تسجل 1910 إصابات جديدة بفيروس كورونا



عمّان 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1910 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 678175 حالة شفاء بعد تسجيل 2963 حالة إضافية، كما سجلت 47 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 8754 حالة.

// انتهى //

16:30ت م

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عمّان 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1910 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 708265 إصابة.وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 678175 حالة شفاء بعد تسجيل 2963 حالة إضافية، كما سجلت 47 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 8754 حالة.// انتهى //16:30ت م0130

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