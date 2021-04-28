السعودية اليوم / سوق صيانة وبيع الهواتف المتنقلة الذكية حراك اقتصادي كبير يجذب الشباب للعمل فيه



الطائف 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واس

تؤدّي الهواتف المتنقلة الذكية دورًا كبيرًا في حياتنا، وعملت التطبيقات الإلكترونية المختلفة على توسيع وظائفها، ويشهد السوق المحلي للهواتف الذكية حراكًا اقتصاديًا كبيرًا مما دعى الكثير من أبناء الوطن إلى التفكير في إنشاء مشروع لبيع الهواتف المحمولة وصيانتها.

وكالة الأنباء

وأوضح منصور القرني أن العمل في السوق والبقاء فيه يتطلب العديد من الأمور ومنها: وجود شريك ، وتحديد السوق ، ومتطلبات العميل ، وتوفير أنواع متعددة ، دون التركيز على نوع محدد بعينه، بالإضافة إلى الإكسسوارات وعمليات الصيانة، إلى جانب التعرف على المنافسين والتكاليف المتوقعة التي يحتاجها المشروع.

بدوره بين أحمد الزايدي أن تأسيس مشروع محل بيع وصيانة الجوالات يتطلب اختيار الموقع المناسب لنوعيته؛ حيث إن موقع ومساحة المشروع من أكثر العوامل التى تُساعد فى نجاحه، فإذا كان المكان غير جيد فقد يكون من الصعب وصول العملاء إليه؛ مفضلاً اختيار الموقع المناسب من خلال وفرة أعداد العملاء، أو داخل أحد المجمعات التجارية، كما يُمكن اختيار الموقع أيضًا داخل الأسواق الكبرى.

من جهته، أكد نايف العصيمي المهتم في بيع وصيانة الهواتف المتنقلة الذكية أن المشروع يحتاج إلى العديد من التجهيزات الضرورية ومنها عمل بعض الديكورات الراقية والبروشورات والجرافيك المناسب للمشروع التي تتناسب مع نشاطه، كما يحتاج أيضًا إلى عمل مجموعة من الستاندات والأرفف لعرض الهاتف وبعض الإكسسوارات الخاصة.

فيما أكد محمد الهذلي أنه ينبغي على ممارس هذه المهنة تطوير مهاراته دومًا، والالتحاق بمعاهد تدريبة وأكاديمية متخصصة لتعلم فنون صيانة الهواتف الذكية، مفيدًا أن من أبرز المهارات التي ينبغي على صاحب المشروع اكتسابها صيانة هارد وير، وصيانة سوفت وير، وتعلم صيانة الهاتف المتنقل، مما يجعله قادرًا على تحديد الأعطال والتعامل معها بشكل احترافي.

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16:16ت م

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الطائف 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واستؤدّي الهواتف المتنقلة الذكية دورًا كبيرًا في حياتنا، وعملت التطبيقات الإلكترونية المختلفة على توسيع وظائفها، ويشهد السوق المحلي للهواتف الذكية حراكًا اقتصاديًا كبيرًا مما دعى الكثير من أبناء الوطن إلى التفكير في إنشاء مشروع لبيع الهواتف المحمولة وصيانتها.وكالة الأنباء السعودية زارت سوق بيع الجولات وصيانتها في محافظة الطائف والتقت بمجموعة من الشباب الذين امتهنوا هذه المهنة، وقال الشاب عبدالله العتيبي :" أعمل في سوق الهواتف منذ سنة ونصف، مبينًا أن مشروع محل بيع وصيانة الجوالات من أكثر المشروعات التجارية التى تحقق لأصحابها أرباحًا كبيرة إذا ما نُفذت بالشكل الصحيح، وذلك لأنه يُقدم منتجات وخدمات مطلوبة بكثرة من جميع فئات المجتمع.وأوضح منصور القرني أن العمل في السوق والبقاء فيه يتطلب العديد من الأمور ومنها: وجود شريك ، وتحديد السوق ، ومتطلبات العميل ، وتوفير أنواع متعددة ، دون التركيز على نوع محدد بعينه، بالإضافة إلى الإكسسوارات وعمليات الصيانة، إلى جانب التعرف على المنافسين والتكاليف المتوقعة التي يحتاجها المشروع.بدوره بين أحمد الزايدي أن تأسيس مشروع محل بيع وصيانة الجوالات يتطلب اختيار الموقع المناسب لنوعيته؛ حيث إن موقع ومساحة المشروع من أكثر العوامل التى تُساعد فى نجاحه، فإذا كان المكان غير جيد فقد يكون من الصعب وصول العملاء إليه؛ مفضلاً اختيار الموقع المناسب من خلال وفرة أعداد العملاء، أو داخل أحد المجمعات التجارية، كما يُمكن اختيار الموقع أيضًا داخل الأسواق الكبرى.من جهته، أكد نايف العصيمي المهتم في بيع وصيانة الهواتف المتنقلة الذكية أن المشروع يحتاج إلى العديد من التجهيزات الضرورية ومنها عمل بعض الديكورات الراقية والبروشورات والجرافيك المناسب للمشروع التي تتناسب مع نشاطه، كما يحتاج أيضًا إلى عمل مجموعة من الستاندات والأرفف لعرض الهاتف وبعض الإكسسوارات الخاصة.فيما أكد محمد الهذلي أنه ينبغي على ممارس هذه المهنة تطوير مهاراته دومًا، والالتحاق بمعاهد تدريبة وأكاديمية متخصصة لتعلم فنون صيانة الهواتف الذكية، مفيدًا أن من أبرز المهارات التي ينبغي على صاحب المشروع اكتسابها صيانة هارد وير، وصيانة سوفت وير، وتعلم صيانة الهاتف المتنقل، مما يجعله قادرًا على تحديد الأعطال والتعامل معها بشكل احترافي.// انتهى //16:16ت م0122

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