السعودية اليوم / العثيمين : سمو ولي العهد أكد احترام السيادة والاستقلال للدول وأنها تصب في مصلحة أمن العالم واستقراره



جدة 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 إبريل 2021 م واس

قال معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين : إن ما تطرق إليه صاحب السمو الملكي الأمير

وأشار العثيمين إلى أن حديث سموه في هذا الشأن يتفق مع المادة الأولى من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي الذي اعتمده ملوك وقادة ورؤساء دول وحكومات البلدان الإسلامية، والتي تنص صراحة على "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، واحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو".

وشدد على أن تصريحات سمو ولي العهد في هذا الشأن جاءت للتأكيد على أن ميثاق الأمم المتحدة عالج إشكاليات عصور الاستعمار باحترام السيادة والاستقلال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وتنسجم مع المبادئ الثابتة للمملكة العربية

ودعا معاليه إلى احترام التعهدات الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة عضو واحترام سيادتها واستقلالها.

// انتهى //

16:06ت م

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جدة 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 إبريل 2021 م واسقال معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين : إن ما تطرق إليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ـ حفظه الله ـ خلال المقابلة التلفزيونية في 27 ابريل 2021، بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وما نص عليه صراحة ميثاق الأمم المتحدة على سيادة الدول واستقلاليتها التامة، وأن ذلك يصب في مصلحة تنمية دول العالم والحفاظ على أمنها واستقرارها.وأشار العثيمين إلى أن حديث سموه في هذا الشأن يتفق مع المادة الأولى من ميثاق منظمة التعاون الإسلامي الذي اعتمده ملوك وقادة ورؤساء دول وحكومات البلدان الإسلامية، والتي تنص صراحة على "عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، واحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو".وشدد على أن تصريحات سمو ولي العهد في هذا الشأن جاءت للتأكيد على أن ميثاق الأمم المتحدة عالج إشكاليات عصور الاستعمار باحترام السيادة والاستقلال وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.وتنسجم مع المبادئ الثابتة للمملكة العربية السعودية ، دولة مقر المنظمة، التي تؤكد على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، والتزامها الدائم بقرارات الشرعية الدولية.ودعا معاليه إلى احترام التعهدات الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة عضو واحترام سيادتها واستقلالها.// انتهى //16:06ت م0119

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