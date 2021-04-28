السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يطلع على خطة المسح الصحي السكاني بالمنطقة



بريدة 16 رمضان1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بمكتب سموه اليوم، على خطة المسح الصحي السكاني التي سينفذها التجمع الصحي بالمنطقة، وتهدف إلى دراسة المجتمع من الناحية الصحية وتوزيع الأمراض على الخارطة وتحديد المؤثرات التي ترتبط بها والعمل على تحسينها.

وأكد سموه أن رؤية المملكة 2030 وضعت أحد محاورها الرئيسية الوصول إلى مجتمع حيوي من خلال مبادرات برنامج التحوّل الصحي وفقاً لخطط وزارة الصحة سعياً لرفع جودة الخدمات الصحية بحسب أهداف رؤية المملكة الرامية إلى تحسين صحة الفرد والمجتمع.

وأشار إلى أن المسح الصحي السكاني سيكون لها اثرا في التعرف على أكثر الأمراض شيوعاً بين جميع شرائح المجتمع بالمنطقة لتحسين الأنماط الصحية وتحديد الاحتياجات المستقبلية وفقاً للدراسات التي سيتم الخلوص إليها وفقاً لنتائج المسح الصحي.

وأشاد بجهود فريق العمل بالتجمع الصحي بالقصيم على اهتمامهم بإيجاد إستراتيجيات جديدة لتحسين صحة المجتمعات السكانية عبر فرص قابلة للتحسين في نظام الرعاية الصحية.

إثر ذلك اطلع سمو الأمير فيصل بن مشعل على العرض المرئي الذي قدمه الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان الشائع، حيث استعرض مفهوم الصحة السكانية لمعرفة الوضع الصحي لسكان المنطقة وتحديد الاحتياجات المحلية بناء على الدراسات، ومحددات الصحة السكانية، كما تطرّق خلال العرض إلى الخطة التنفيذية للمسح السكاني التي تضم ثلاث مراحل عبر نظام إلكتروني مرتبط بمنصة الخدمات الوطنية أبشر، يتم من خلاله رصد جميع المعلومات.

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16:04ت م

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