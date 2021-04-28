

الرياض 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واس

أوضحت وزارة الصحة أن الحالات النشطة والحرجة بفيروس

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1062) حالة مؤكدة وتعافي(867) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9892) منها (1298) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (415281) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (398454) حالة . وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(13) حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6935) حالة "رحمهم الله جميعاً " , كما تم إجراء (66185) فحصا مخبريا.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

// انتهى //

16:02ت م

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الرياض 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واسأوضحت وزارة الصحة أن الحالات النشطة والحرجة بفيروس كورونا لاتزال مستمرة في الارتفاع، حاثةً الجميع على أهمية التعاون وضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد بإذن الله من انتشار فيروس كورونا .وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1062) حالة مؤكدة وتعافي(867) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9892) منها (1298) حالة حرجة.وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (415281) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (398454) حالة . وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(13) حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6935) حالة "رحمهم الله جميعاً " , كما تم إجراء (66185) فحصا مخبريا.ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).// انتهى //16:02ت م0116

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الصحة : ارتفاع مستمر في الحالات النشطة والحرجة .. ونأمل تعاون الجميع والالتزام بالإجراءات الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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