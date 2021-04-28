السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يستقبل سفير تنزانيا لدى المملكة



بريدة 16 رمضان1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بالإمارة اليوم، سفير جمهورية تنزانيا لدى المملكة علي جابر مواديني.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب السفير التنزاني لدى المملكة عن الشكر والتقدير لسمو أمير منطقة القصيم على حفاوة الاستقبال.

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15:45ت م

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