السعودية اليوم / مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بنجران يستعرض أهمية لقاحات كورونا لحماية المجتمع



نجران 16 رمضان1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واس

نفّذ مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بمنطقة نجران أمس، لقاءً حوارياً عن بُعد بعنوان "لقاح

وناقش اللقاء المجال الصحي في إطار رؤية المملكة 2030، وما تحقق من تسهيل ويسر الحصول على الخدمات الصحية بعد خمس سنوات من انطلاق مشاريع الرؤية، وخفض معدل وفيات حوادث الطرق سنويًا، ورفع نسبة ممارسة

وتناول اللقاء مخاطر فيروس كورونا المحتملة، والأعراض والعلامات والنسب المئوية للتنويم والعناية المركزة، واللقاح وأنواعه وآلية عمله وفوائده، واستعدادات المستشفيات والفرق الطبية وإجراءات الصحة العامة، وأهمية التوعية الصحية للوقاية منه.

// انتهى //

15:36ت م

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نجران 16 رمضان1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واسنفّذ مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بمنطقة نجران أمس، لقاءً حوارياً عن بُعد بعنوان "لقاح كورونا كوفيد 19" ،استضاف خلاله عدداً من أصحاب الاختصاص والمعنيين.وناقش اللقاء المجال الصحي في إطار رؤية المملكة 2030، وما تحقق من تسهيل ويسر الحصول على الخدمات الصحية بعد خمس سنوات من انطلاق مشاريع الرؤية، وخفض معدل وفيات حوادث الطرق سنويًا، ورفع نسبة ممارسة الرياضة ، بالإضافة إلى التوجهات والأهداف والالتزامات التي حققتها المملكة في مختلف الأصعدة خلال الخمس سنوات من الرؤية ، حيث تبنت تمكين جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات لتحقيق أهدافها التي تخدم المواطنين للوصول إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة.وتناول اللقاء مخاطر فيروس كورونا المحتملة، والأعراض والعلامات والنسب المئوية للتنويم والعناية المركزة، واللقاح وأنواعه وآلية عمله وفوائده، واستعدادات المستشفيات والفرق الطبية وإجراءات الصحة العامة، وأهمية التوعية الصحية للوقاية منه.// انتهى //15:36ت م0112

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