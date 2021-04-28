شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون البلدية يدشن "منصة مدينتي" بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل خلال اجتماع مجلس الأمناء عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم، مركز مدينتي بأمانة محافظة جدة والذي يعد نقلة نوعية وخطوة مهمة لتطوير نظام الإدارة البيئية من خلال منصة رقمية موحدة تساهم في تحقيق مبادئ التنمية المستدامة بيئياً واجتماعياً واقتصادياً والتحكم بجميع أنواع النفايات التجارية والتخلص الآمن منها، بالإضافة لمتابعة حركة منظومة المعدات الكبيرة والثقيلة للمشاريع داخل المدينة.

وثمن معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي خلال اجتماع المجلس دعم مالوزير لمشروع منصة مدينتي والتي ستشكل إضافة مهمة في مفهوم الإدارة البيئية وتعزز آلية الرقابة، لافتا إلى أن مدينتي ستساهم في توفير بنية تحتية مناسبة لتحقيق تنمية مستدامة بيئياً واجتماعياً واقتصادياً.

من جهته أوضح مدير عام مركز مدينتي عبد الله بن محمد الغامدي أن "مدينتي" هي منصة رقمية موحدة للرقابة والتحكم بإدارة حركة النفايات وتتبع معدات مقاولي الأمانة والجهات الخدمية وتسجيل منتجي النفايات بنظام الكتروني، مع وضع اشتراطات مزودي خدمة التتبع لضمان جودة الخدمة والتزام المنتج والناقل من خلال التعاقد الإلكتروني وأتمتة إجراءات العمل.

وأشار الغامدي إلى أن المنصة ستشمل الرقابة على حركة منظومة المعدات الكبيرة والثقيلة داخل مدينة جدة لمشاريع البنية التحتية والمشاريع الريادية، كما ستوفر ميزة متابعة الخطط التشغيلية وإصدار تقارير التفتيش الميدانية إلكترونياً بما في ذلك جدولة أعمال المراقبين ورصد المخالفات وفق الانظمة واللوائح البلدية الخاصة بمنع التلوث البيئي والرمي العشوائي، مضيفا أن المنصة ستساهم في إحكام الرقابة والفرز من المصدر والتخلص الآمن ومنع نقل النفايات إلى المردم بشكل عشوائي وإغلاق المرادم العشوائية بالمحافظة، بالإضافة لتوجيه ناقلي النفايات الخطرة لمجمع محطات المعالجة بالجحفة في محافظة رابغ مع تعزيز الوعي الكافي لدى منتجي النفايات.

وبين المهندس عبدالله الغامدي أن منصة مدينتي تتضمن أتمتة كاملة لإجراءات العمل حيث جرى ربطها بنظام بلدي وبرخص البناء والرخص التجارية ورخص التشغيل وأنظمة الرقابة المتعلقة بالنفايات المعمول بها في أمانة جدة، بجانب ربطها بعدد من الجهات المعنية في المحافظة.