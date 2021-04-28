شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : 1062 إصابة جديدة بكورونا و867 حالة تعافٍ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت وزارة الصحة أن الحالات النشطة والحرجة بفيروس كورونا لاتزال مستمرة في الارتفاع، حاثةً الجميع على أهمية التعاون وضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد بإذن الله من انتشار فيروس كورونا .

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1062) حالة مؤكدة وتعافي(867) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9892) منها (1298) حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (415281) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (398454) حالة . وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(13) حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6935) حالة "رحمهم الله جميعاً " , كما تم إجراء (66185) فحصا مخبريا.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).