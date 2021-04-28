شركة الكهرباء: تجاهلوا رسائل الاحتيال لسداد الفواتير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت شركة الكهرباء السعودية مشتركيها من التجاوب مع أي رسائل خاصة تصلهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تطالبهم بتحويل رسوم سداد الخدمة الكهربائية إلى حسابات بنكية، وأكدت السعودية للكهرباء أن القناة الوحيدة للسداد رسوم إيصال الخدمة الكهربائية هي عبر “نظام سداد” فقط.

شركة الكهرباء تحذر من النصب والاحتيال

جاء ذلك في تعليق الشركة على مقطع فيديو متداول متابعات الخليج 365 تعرض لمحاولة احتيال لسداد رسوم الخدمة في محافظة المذنب، تضمنت تزوير فواتير باسم الشركة، وطلب تحويل مالي لحساب شخصي.

وشددت شركة الكهرباء على أن تقديم خدمة كهربائية موثوقة وأمان التعاملات المالية معها للمشتركين في جميع مناطق المملكة، هي من أولوياتها.

التواصل مع الشركة فورًا

ودعت “السعودية للكهرباء” مشتركيها الكرام، عند وجود أي ملاحظة لديهم أو تعرضهم لأي حالة احتيال أو مطالبات موضع شك، إلى التواصل معها على مركز الاتصال: 920001100، أو عبر حساب العناية بالمشتركين @AlkahrabaCare.

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