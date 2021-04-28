الصحة : الحالات الحرجة 1298 ونوصيكم بالإجراءات الاحترازية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

متابعات الخليج 365 - واس

أوضحت وزارة الصحة أن الحالات الحرجة والنشطة بفيروس كورونا لاتزال مستمرة في الارتفاع، حاثةً الجميع على أهمية التعاون وضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد بإذن الله من انتشار فيروس كورونا .

الحالات الحرجة

وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1062) حالة مؤكدة وتعافي(867) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9892) منها (1298) حالة حرجة.

حالات كورونا في السعودية

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (415281) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (398454) حالة . وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(13) حالة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6935) حالة “رحمهم الله جميعاً ” , كما تم إجراء (66185) فحصا مخبريا.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

التوسع في تدشين مراكز اللقاحات

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

شارك الخبر