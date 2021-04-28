458 إصابة جديدة بـ كورونا في الرياض وتسجيل 867 حالة تعافٍ

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل توزيع حالات الإصابة الجديدة بعد تسجيل 1062 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما تم تسجيل 867 حالة تعافٍ.

توزيع الحالات الجديدة

وسجلت منطقة الرياض 458 حالة إصابة جديدة، ومنطقة مكة المكرمة 231، والشرقية 136، وعسير 50، والمدينة المنورة 41، وجازان 32، القصيم 30، وتبوك 21، وحائل 20، ونجران 14، والشمالية 13، والباحة 9، والجوف 7 حالات.

الحالات النشطة والحرجة

يأتي ذلك بينما بلغ إجمالي حالات الإصابة 415281 حالة بعد تسجيل 1062 إصابة جديدة، وإجمالي حالات التعافي 398454، وإجمالي حالات الوفيات 6935.

بينما بلغ إجمالي الحالات النشطة 9892 حالة، من بينها 1298 حالة حرجة تتلقى العلاج في مستشفيات المملكة.



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