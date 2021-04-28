السعودية | “الصحة” تسجل 13 حالة وفاة و1062 إصابة جديدة بـ “كورونا”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

سجلت وزارة الصحة، اليوم (الأربعاء) تسجيل 1062 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 415281 حالة.

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 6935 حالة وفاة.

وأبرزت أنه تم تسجيل 867 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 398454 حالة، لافتة إلى أن هناك 9892 حالات نشطة حالياً، من بينها 1298 حالة حرجة.