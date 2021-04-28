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أمير الشرقية ينوه بأهمية تدريب وتمكين الشباب

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الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة مدير عام معهد إعداد القادة بوزارة عبدالله بن فيصل حماد.

وأكد سموه على ضرورة التدريب والتطوير لتمكين الشباب وتطويرهم مشيداً سموه بالدور الذي يقوم به المعهد لتطوير في الجانب الرياضي ورفع كفاءة الرياضيين.

وقدم عبدالله شكره لسموه الكريم على توجيهاته مشيراً أن المعهد يهدف إلى تطوير وصقل المواهب من أجل صناعة جيل رياضي مؤهل بالعلم والمعرفة ويساهم في خدمة القطاعات الرياضية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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