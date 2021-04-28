شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية ينوه بأهمية تدريب وتمكين الشباب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة مدير عام معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة عبدالله بن فيصل حماد.

وأكد سموه على ضرورة التدريب والتطوير لتمكين الشباب وتطويرهم مشيداً سموه بالدور الذي يقوم به المعهد لتطوير في الجانب الرياضي ورفع كفاءة الرياضيين.

وقدم عبدالله شكره لسموه الكريم على توجيهاته مشيراً أن المعهد يهدف إلى تطوير وصقل المواهب الرياضية من أجل صناعة جيل رياضي مؤهل بالعلم والمعرفة ويساهم في خدمة القطاعات الرياضية.