شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 9 منشآت مخالفة لتدابير كورونا في الخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت الزيارات الميدانية والتفتيشية التي نفذتها أمانة المنطقة الشرقية خلال الخمسة الأيام الماضية لـ 2410 منشأة في محافظة الخبر، عن إغلاق 9 منشآت، ورصد 35 مخالفة لحالات عدم تطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية واشتراطات البلدية.

وكثفت أمانة الشرقية جولاتها التفتيشية على المطاعم والمقاهي وصالونات التجميل النسائية؛ والحلاقة الرجالية، إضافة إلى المراكز التجارية، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، مؤكدة على الجميع التعاون مع البلديات والابلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940 لمعالجتها.