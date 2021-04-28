الغذاء والدواء توضح حقيقة وجود مواد مضرة في العطور

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت هيئة الغذاء والدواء، إنه لا صحة لما ذُكر بأن جميع العطور -حتى الأصلية- تحتوي على مواد الفثاليت والاسيتالدهايد الممنوعة.

وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنها تمنع إدراج أو تداول أي منتج عطري يحتوي على هذه المواد.

ادعاءات غير صحيحة

جاء ذلك تعليقاً على مقطع متداول عبر مواقع التواصل يدعي أن جميع العطور حتى الأصلية والماركات تحتوي على أكثر من 6 مواد مضرة منها الفثاليت والاسيتالدهايد، ويجب عدم تعطير الجسم والاكتفاء برشها على الملابس لضمان سلامتها، وأن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تعفي منتجي العطور من دراسة الآثار الصحية للمواد المركبة للعطور.

وردت الهيئة بقولها إن ادعاء أن جميع العطور حتى الأصلية والماركات ( لم يحدد ماركة معينة ) تحتوي على مواد الفثاليت والاسيتالدهايد الممنوعة غير صحيح حيث يمنع إدراج أو تداول أي منتج عطري يحتوي على هذا المواد نظرا لمخالفتها لائحة اشتراطات السلامة SFDA.CO/GS01943:2016 ( ضمن المواد الممنوعة).

لائحة اشتراطات السلامة

وأكدت الهيئة أنه في حال مطابقة العطر للائحة اشتراطات السلامة فإنه يعتبر آمن عند ملامسته للجلد، ولا يتم إدراج أي منتج تجميلي بالهيئة دون معرفة مكوناته التي يجب أن تكون خالية من المواد المحظورة وملتزمة بالحدود المسموحة للمواد المقيدة في العطور بالإضافة إلى المراقبة المستمرة بعد التسويق ضمن برامج التفتيش الدورية التي تقوم بها الفرق الميدانية بالهيئة.

أما فيما يتعلق بأن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تعفي منتجي العطور من دراسة الآثار الصحية لهذه المواد فالنظام المتبع في المملكة العربية السعودية هو تبني للنظام الأوروبي المتمثل في لائحة اشتراطات السلامة SFDA.CO/GS01943:2016 والذي يمنع استخدام العطور التي تحتوي على مادتي الاستيالدهايد والفثاليت الممنوعة، بينما يختلف النظام في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تلتزم كل شركة قانونية بسلامة المواد في منتجات التجميل في حال ثبوت أي أضرار لمنتجات العطور الخاصة بها .

ودائماً ما تنصح الهيئة المستهلك بتجنب شراء العطور من مصادر مجهولة والحرص على الشراء من منافذ البيع الموثوقة والتي يمكن تعقبها والتحقق من مكوناتها.



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