الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

تعرف على أول مدينة أطلق منها مدفع رمضان في السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت دارة الملك عبدالعزيز قصة ظهور المدفع الرمضاني الذي استخدم منذ القدم لتنبيه المسلمين بموعد الإفطار، مبينة أن أول مدينة أطلق منها كانت القاهرة.

وأوضحت الدارة، عبر حسابها في “تويتر”، أن المدفع ظهر للمرة الأولى في المدينة المصرية عام 859 هـ في العهد المملوكي، حيث كان إطلاقه من باب الصدفة عند غروب أول يوم من شهر رمضان.

مدفع رمضان في الرياض

وعُرف مدفع رمضان في الرياض عام 1282 هـ أثناء حكم الإمام تركي وكان يطلق من أعلى قاعة الضيرين في المرقب، وفي عام 1340 هـ أوكل الملك عبدالعزيز آل سعود مهمة إطلاقه إلى شعيب بن عبدالرحمن الدوسري.

مدفع رمضان في مكة

وفي مكة المكرمة كان يطلق المدفع من أعلى قمة جبل المدافع والمطل على حي جرول لأكثر من 50 عاماً، لكنه توقف عام 1435 هـ.

وفي المدينة المنورة كان المدفع يطلق من جبل سلع، وأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعودته عام 1436 هـ بعد غياب لأكثر من 20 عاماً.



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