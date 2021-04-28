الدوسري يكشف سر التفاعل مع لقاء محمد بن سلمان : حديث من القلب وصراحة متناهية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

علق الكاتب والإعلامي سلمان الدوسري على لقاء سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أمس الثلاثاء، مع الإعلامي عبدالله المديفر.

وقال الدوسري، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، متسائلاً: “ما سر التفاعل المذهل من السعوديين مع لقاء ولي العهد.

حديث من القلب

وأضاف الدوسري أن سر التفاعل المذهل من السعوديين مع لقاء الأمير محمد بن سلمان هو:

-حديث من القلب

-منطق وحجج قوية

-صراحة متناهية

-تسمية الأمور بأسمائها

-الأفعال تسبق الأقوال

-الحقيقة ولا شيء غيرها

قالها ولي العهد: متابعات الخليج 365 السعودي أغلى ما تمتلكه المملكة.

الرؤية والتخطيط المستمر

وقال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال اللقاء إن التخطيط مستمر وأن الرؤية تضعنا في موقع متقدم جداً في العالم لكن عام 2040 سوف تكون مرحلة المنافسة عالمياً”.

متابعات الخليج 365 أعظم ما تملكه السعودية

وأوضح سموه أن متابعات الخليج 365 السعودي أعظم شيء تملكه السعودية للنجاح، وأنه بدون متابعات الخليج 365 لا نستطيع أن نحقق أي شيء من الذي حققناه، إذاً هو غير مقتنع بالذي نعمل فيه وإذا هو ليس جاهز لتحمل المصاعب والتحديات وإذا لم يكن مستعدا لأن يكون جزءاً من هذا العمل سواء كان موظفاً حكومياً أو وزيراً أو رجل أعمال أو موظفاً في القطاع الخاص أو أي مواطن في أي عمل يعمل فيه فإنه بلا شك كل الذي نقوله فقط حبر على ورق.

وأشار سموه إلى أن الخوف غير موجود في قانون السعودية.

وقال سموه: أنا أعتقد هذه مو موجود في قانون السعودية لكن نقلق ونعمل على تجاوز هذا القلق أو الهم، موضحاً سموه أن المملكة حققت إنجازات كبيرة جداً في الأربع السنوات ماضية، وسنحقق أكثر إلى عام 2025، وإن شاء الله من ازدهار إلى ازدهار.



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