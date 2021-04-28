الشيخ الخثلان يوضح كيفية إخراج زكاة الأسهم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كيفية إخراج زكاة الأسهم.

شراء الأسهم والاكتتاب والمضاربة

وقال الشيخ الخثلان إن المساهم إما أن يكون مستثمراً أو مضارباً، ومعنى المستثمر أي الذي لا يضارب ولا يبيع أو يشتري في الأسهم ونما واشترى الأسهم أو اكتتب فيها وتركها أو أنه كان يضارب فيها ثم لما خسرت تركها وهذه الأحوال تكفي زكاة الشركة عنها إذا كانت الشركة تزكي، مشيراً إلى أن الشركات في المملكة ملزمة بإخراج الزكاة إلى مصلحة الزكاة والدخل.

حساب الوعاء الزكوي للأسهم

وتابع الشيخ سعد الخثلان “أنه إذا كان في بلد لا تزكي فيه الشركة فإنه يعرف الوعاء الزكوي للسهم ويضربه في عدد الأسهم، أما إذا كان المساهم مضارباً أي يبيع ويشتري في هذه الأسهم فيجب عليه أن يزكيها وتعتبر عروض تجارة وذلك بتقييم الأسهم في محفظته ثم إخراج ربع العشر 2.5%”.



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