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شكرا لقرائتكم النيابة تحدد تعليمات وموعد إجراء مقياس القبول لوظيفة ملازم تحقيق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28
وبينت أنه يمكن الاستعلام عن مقياس السمات الشخصية واللغة الإنجليزية والموعد عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــا .
النيابة تحدد تعليمات وموعد إجراء مقياس القبول لوظيفة ملازم تحقيق
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، تعليمات وموعد إجراء (مقياس النيابة العامة للقبول) وذلك للمتقدمين والمتقدمات على وظيفة (ملازم تحقيق)، لحملة شهادة البكالوريوس.
التخصصات المطلوبة
وأشارت النيابة العامة إلى أن التخصصات تشمل (الشريعة، الأنظمة) أو تخصصات ذات صلة.
رابط الاستعلام
وبينت أنه يمكن الاستعلام عن مقياس السمات الشخصية واللغة الإنجليزية والموعد عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــا .
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