AP تسلط الضوء على مقابلة محمد بن سلمان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

قالت وكالة أسوشيتد برس (AP)، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أبرز في مقابلته، أمس الثلاثاء، أن الشعب السعودي هو أكثر الأصول قيمة في المملكة.

السعودي لا يخاف

وأشارت في تقرير لها إلى قول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: كلمة الخوف ليست موجودة في قاموس السعوديين، السعودي لا يخاف.

وأردف قائلاً: لا أعتقد أنه في أي سعودي يخاف، بلا شك، نقلق نشيل هم، لكن نعمل على تجاوز هذا القلق أو الهم، لكن الخوف لا أعتقد أنه موجود في قاموس السعودي.

ولفت التقرير إلى تصريح سابق للأمير محمد بن سلمان خلال جلسة لمؤتمر مبادرة الاستثمار حين قال: همة السعوديين مثل جبل طويق، ولن تنكسر إلا إذا انهد هذا الجبل وتساوى بالأرض.

وأضاف التقرير: خلال اللقاء المُعد للاحتفال بمرور خمس سنوات على إطلاق رؤية 2030، أبرز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الكثير من النقاط مثل بيع 1% من شركة أرامكو للمستثمرين وأيضًا العلاقات السعودية الأمريكية وغيرها من الأمور.

خلق ملايين الوظائف وخفض البطالة

وأردف التقرير: وكانت أحد الأصول الأكثر إبرازًا خلال حديث ولي العهد هي متابعات الخليج 365 السعودي نفسه، حيث تسعى جميع المشاريع إلى خلق ملايين الوظائف للشباب السعوديين الذين يدخلون سوق العمل، وخفض البطالة إلى 7% بحلول عام 2030.

وتابع التقرير: وضع ولي العهد دفاعًا قويًا عن سياساته الداخلية والتفكير وراء مساعيه لتغيير المملكة اقتصاديًا واجتماعيًا، ووضع مجموعة مذهلة من الأرقام والمعالم الاقتصادية التي تبرز نجاح خطط رؤية 2030.

واختتم التقرير قائلًا إن جميع محاور الرؤية تحتاج إلى السعوديين، فالسياحة تحتاج إلى مواطنين سعوديين وكذلك الخدمات وكذلك أيضًا فكرة التقليل من الاعتماد على النفط يحتاج إلى إرادة شعبية، وهو ما يبدو أنه في طريقه للتحقق.



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