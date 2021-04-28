الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-28

سعود الطبية: إجراء أول تغيير لأنبوب الفتحة الرغامية لثلاثينية في منزلها

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة الرعاية الصحية المنزلية عن إجراء أول تغيير لأنبوب الفتحة الرغامية لمريضة ثلاثينية في منزلها، وذلك بالتعاون مع إدارة الرعاية التنفسية.

وصف حالة المريضة

وأوضحت المدينة على لسان مدير إدارة الرعاية الصحية المنزلية د.فهد القحطاني أن المريضة كانت قد تعرضت لحادث مروري مما نجم عنه عدم القدرة على الحركة وصعوبة في التنفس وتم عمل فتحة رغامية لأنبوب التنفس في المستشفى على أن يتم تغيير الأنبوب كل 10 أسابيع من خلال الحضور لقسم الطوارئ؛ مما يجعل المريضة عرضة للعدوى وزيادة لطول فترة الانتظار وصعوبة النقل وظروف الجائحة.

المرضى المسجلون بالرعاية الصحية

وأشار د.القحطاني إلى أن الإجراء يُعمل للمرضى المسجلين بالرعاية الصحية المنزلية وبالتعاون مع الرعاية التنفسية بحيث يتم عمل تغيير الأنبوب في منزل المريض؛ مما يقلل فترات الانتظار والضغط على أقسام الطوارئ وتقليل نسب العدوى.

وختم د.القحطاني تصريحه منوهًا بأن هذه الخدمة تأتي في ظل الدعم اللامحدود لرفع الجودة والكفاءة من خلال توفير الخدمات الصحية للمرضى المسجلين في الرعاية الصحية المنزلية حيث أن تحسين خدمات الرعاية الصحية المنزلية أحد مبادرات نموذج الرعاية ببرنامج التحول الوطني بالقطاع الصحي.



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