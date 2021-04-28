شكرا لمتابعة خبر عن «الغذاء والدواء» توضح حقيقة احتواء العطور على مواد ممنوعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأربعاء، أنه انتشر مقطع خاطئ يدعي أن جميع العطور حتی الأصلية والماركات تحتوي على أكثر من 6 مواد مضرة منها الفثاليت والاسيتالدهايد، ويجب عدم تعطير الجسم والاكتفاء برشها على الملابس لضمان سلامتها، وأن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تعفي منتجي العطور من دراسة الآثار الصحية للمواد المركبة للعطور.

وأكدت الهيئة، أن ادعاء أن جميع العطور حتى الأصلية والماركات ( لم يحدد ماركة معينة ) تحتوي على مواد الفثاليت والاسيتالدهايد الممنوعة غير صحيح حيث يمنع ادراج أو تداول أي منتج عطري يحتوي على هذا المواد نظرا لمخالفتها لائحة اشتراطات السلامة SFDA.CO/GS01943:2016 ( ضمن المواد الممنوعة ).

وأشارت إلى أنه في حال مطابقة العطر للائحة اشتراطات السلامة فإنه يعتبر آمن عند ملامسته للجلد، ولا يتم ادراج أي منتج تجميلي بالهيئة دون معرفة مكوناته التي يجب ان تكون خالية من المواد المحظورة وملتزمة بالحدود المسموحة للمواد المقيدة في العطور بالإضافة الى المراقبة المستمرة بعد التسويق ضمن برامج التفتيش الدورية التي تقوم بها الفرق الميدانية بالهيئة.

وقالت أن ما يتعلق بأن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تعفي منتجي العطور من دراسة الآثار الصحية لهذه المواد فالنظام المتبع في المملكة العربية السعودية هو تبني للنظام الأوروبي المتمثل في لائحة اشتراطات السلامة SFDA.CO/GS01943:2016 والذي يمنع استخدام العطور التي تحتوي على مادتي الاستيالدهايد والفثاليت الممنوعة، بينما يختلف النظام في الولايات المتحدة الامريكية حيث تلتزم كل شركة قانونية بسلامة المواد في منتجات التجميل في حال ثبوت أي اضرار لمنتجات العطور الخاصة بها.

وأشارت الهيئة، إلى أنها دائمًا ما تنصح المستهلك بتجنب شراء العطور من مصادر مجهولة والحرص على الشراء من منافذ البيع الموثوقة والتي يمكن تعقبها والتحقق من مكوناتها.