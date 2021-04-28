شكرا لمتابعة خبر عن مدى إمكانية السفر عبر مطارات المملكة لمن كانت حالته "لم تثبت إصابته" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت الخطوط السعودية اليوم الأربعاء مدى إمكانية السفر عبر رحلاتها الجوية لمن كانت حالته في تطبيق توكلنا " لم تثبت إصابته " .
وقالت الخطوط السعودية أنه يمكن له السفر مشيرة إلى أن حالة المسافر في تطبيق توكلنا شرط للسفر .
وأضافت الخطوط السعودية أن الحالتين المسموح لهما في السفر وفقاً لما يظهر في تطبيق توكلنا هما " محصن ، ولم تثبت إصابته " ، ويمكن معرفة المزيد من الإشتراطات عبر الرابط التالي : هنا