شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "الخثلان" يوضح كيفية إخراج زكاة الأسهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كيفية إخراج زكاة الأسهم .

وقال الشيخ سعد الخثلان فيبرنامج " منارات الهدى " أن المساهم إما أن يكون مستثمر أو مضارب ومعنى المستثمر أي الذي لا يضارب ولا يبيع أو يشتري في الأسهم ونما واشترى الأسهم أو اكتتب فيها وتركها أو أنه كان يضارب فيها ثم لما خسرت تركها وهذه الأحوال تكفي زكاة الشركة عنها إذا كانت الشركة تزكي مشيراً إلى أن ان الشركات في المملكة ملزمة بإخراج الزكاه إلى مصلحة الزكاه والدخل .

وأضاف الشيخ سعد الخثلان أنه إذا كان في بلد لا تزكي فيه الشركة فإنه يعرف الوعاء الزكوي للسهم ويضربه في عدد الأسهم ، أما إذا كان المساهم مضارب أي يبيع ويشتري في هذه الأسهم فيجب عليه أن يزكيها وتعتبر عروض تجارة وذذلم بتقييم الأسهم في محفظته ثم إخراج ربع العشر 2.5 % .