شكرا لمتابعة خبر عن مجلس هيئة حقوق الإنسان يناقش واقع الضمان الاجتماعي والمتقاعدين من ذوي الدخل المحدود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

ناقش مجلس هيئة حقوق الإنسان برئاسة معالي الدكتور عواد بن صالح العواد، عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته التاسعة للسنة الأولى من الدورة الرابعة.

واستعرض المجلس في جلسته التي عقدت - عن بعد - مبادرة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بمراجعة الوثيقة الموحدة لنظام الضمان الصحي التعاوني لتضمين منافع أساسية لضمان الحق في الصحة للمرأة في كل مرحلة من مراحل دورة حياتها.

كما ناقش المجلس تقريري لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بدراسة واقع الضمان الاجتماعي بالمملكة، وواقع المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود.

وتداول المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها ما يراه.