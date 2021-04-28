شكرا لمتابعة خبر عن تعليق «صحة مكة» بشأن تسرب مياه الأمطار لإحدى الغرف بمستشفى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

علقت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرّمة، اليوم الأربعاء على الفيديو الذي يظهر الأمطار وهي تتسرّب داخل إحدى غرف التنويم بأحد المستشفيات.

وأوضحت صحة مكة، أن جزءاً من غرف التنويم بأحد مستشفياتها تعرّض اليوم، لتسرّب مفاجئ لمياه الأمطار بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة المقدّسة، ما استوجب تدخل فريق الطوارئ والأزمات والنقل الإسعافي لنقل عدد من المرضى إلى أقسام أخرى.

وتابعت: "نود التأكيد أن المرضى كافة بالمستشفى بصحة وسلامة ويحظون بالرعاية دون تأثير، ولله الحمد"، لافتة إلى أن الفيديو المتداول كان لحظة التسرب الذي تمت السيطرة عليه من قِبل فرق الصيانة في حينه، ويجري بحث أسباب وتداعيات التسرُّب ومعالجتها، واستئناف العمل في القسم بأسرع وقت ممكن.