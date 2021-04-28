شكرا لمتابعة خبر عن مصر والسعودية وسوريا يتقاسموا جائزة شعر الشعر بأدبي الباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

أعلن نادي الباحة الأدبي الثقافي أسماء الفائزين بجائزته التي أطلقها في يوم الشعر العالمي تحت عنوان ( شعر الشعر ) وقد بلغ عدد المتسابقين (351) شاعرا وشاعرة من 15 دولة هي : السعودية ، مصر ، العراق ، موريتانيا ، لبنان ، سوريا ، السنغال ، المغرب ، اليمن ، الجزائر ، البحرين ، غامبيا ، الأردن ، السودان ، فلسطين .

وقد فاز بالمركز الأول الشاعر / محمد إسماعيل عبدالله سويلم من مصر ومقدار الجائزة (عشرة آلاف ريال).

وفاز بالمركز الثاني الشاعر / محمد أبو شرارة من السعودية ومقدار الجائزة (ستة آلاف ريال).

وفازت بالمركز الثالث الشاعرة / إباء الخطيب من سوريا ومقدار الجائزة( أربعة آلاف ريال) .

الجدير بالذكر أن نادي الباحة الأدبي أعلن عن هذه الجائزة في يوم الشعر العالمي2021 وكان من بين الشروط التي طرحها النادي في حينها هي :

١- أن تكون القصيدة من الشعر العربي الفصيح (عمودي أو تفعيلة) مستوفية شروط القصيدة المتعارف عليها .

٢-يكون موضوعها عن (الشعر أو القصيدة) وتقبل القصائد القديمة و الحديثة .

٣- ألا تقل عن 10 أبيات وألا تكون فازت بجائزة .

٤-تسجل القصيدة (فيديو) وللشاعر والشاعرة الحق في إظهار صورته أو عدمه.

وقد عبر رئيس النادي الأستاذ حسن محمد الزهراني عن سعادته بهذا العدد الكبير والأسماء الكبيرة المشاركة في الجائزة من الشعراء والشاعرات من كافة أنحاء الوطن العربي .

وأشار أن التحكيم مر بأربعة مراحل شارك فيها من كبار (الأكاديميين النقاد الشعراء) من داخل المملكة وخارجها وقال أن هذا الزخم الكبير للمشاركات هو مكسب كبير لنادي الباحة الأدبي وهو تعبير عن حضور النادي في الأوساط الأدبية والثقافية في وطننا العربي وتمنى أن يستمر هذا التواصل الثقافي العربي كما أشار أن النادي هذه الأيام يواصل استعداداته (لملتقى الرواية السادس) لنادي الباحة الأدبي الذي أعلن عنه الأسبوع الفائت تحت عنوان " الرواية العربية من 2000 – 2020 م : ملامح وآفاق " متمنياًً مشاركة النقاد والروائيين العرب في هذا الملتقى .