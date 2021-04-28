أمانة الشرقية تُغلق 10 منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية

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نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس الثلاثاء، 1659 جولة رقابية، و14 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 14 منشأة تجارية مخالفة، ورصد 90 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتكدس، وتطبيق توكلنا.

يأتي ذلك من خلال جهود الأمانة في تكثيف الحملات الرقابية والتوعوية، وكذلك من خلال مبادرة “ممتثل” الهادفة إلى تعزيز سلوك القدوة المجتمعية، إلى جانب التوعية بأهمية الامتثال والالتزام للإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)، ومتابعة امتثال المنشآت التجارية بالإرشادات والتدابير الاحترازية.

وقالت الأمانة إنها تلقت عبر مركز البلاغات 940 أمس 20 بلاغًا، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية، والتشديد عليها ورصد المخالفات وإغلاق المنشآت المخالفة منها؛ للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بـ ” كورونا”، والتكدس في الأسواق، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق ” توكلنا “.

ودعت المتسوقين إلى تخيّر الوقت الأقلّ ازدحاماً وتحري التسوق الآمن خلال الشهر المبارك، وإجازة عيد الفطر المبارك، وذلك للمحافظة على صحة وسلامة الجميع في ظل جائحة كورونا، كما أهابت بالجميع التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة للاشتراطات وتطبيق الاجراءات الإحترازية في كافة الأسواق والمراكز التجارية والمولات ومنافذ البيع، وذلك من خلال مركز 940.

Source almnatiq

