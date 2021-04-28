الإطارات الخضراء تضمن سلامة الركاب وتُقلل الحوادث وتُوفر الطاقة – أخبار السعودية

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قد لا يدرك معظم قائدي المركبات أن اختيار إطارات غير مناسبة للمركبة، قد يعرضها للأعطال السريعة، كما يتسبب في استهلاك كميات كبيرة من الوقود، كان بإمكان قائدة المركبة توقفها إن استخدم الإطارات الموصي بها من الشركة المصنعة.

وشدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة على أن لكل مركبة مقاسات معينة من الإطارات. وقال ضمن حملة «سيارتك تفزع لك»: «هناك تفاوت في المزايا بين نوع وآخر، موضحاً أهمية أن يتم اختيار الأنواع المناسبة، والموصي بها من الشركة المصنعة، التي تحظي بأعلى تقييم من المركز السعودي لكفاءة الطاقة».

ويفضل بعض قائدي المركبات، وخصوصاً فئة الشباب، استخدام إطارات ذات مواصفات بعيدة عن مواصفات الإطارات الموصي بها للمركبة، ويرون أن هذا الأمر يعطي شكلا جمالياً، غير مدركين أن عواقب ذلك وخيمة على المركبة أولاً، وعلى الاستهلاك العالي للوقود على المدى البعيد.

وقال المركز السعودي لكفاءة الطاقة إن الإطارات ذات اللون الأخضر بحسب كفاءة الطاقة هي الأفضل والأنسب للمركبة، لأنها تساعد في تقليل استهلاك الوقود من جانب، وذات كفاءته عالية من حيث الثبات على الطريق، وتقلل ارتكاب الحوادث، وتحد من حوادث الانقلاب.

وأشار المركز إلى أن اختيار إطارات أكبر من المقاسات المطلوبة لكل مركبة، يزيد الحمل على السيارة، وبالتالي، يستهلك كميات أكبر من الوقود لا داعي لها.