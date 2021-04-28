ما مدى صحة أن السماح بسفر المواطنات المتزوجات من غير سعوديين يكون لمرة واحدة فقط؟ “الجوازات” ترد

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ردت المديرية العامة للجوازات على أحد الاستفسارات الواردة إليها بشأن عدد مرات السماح بسفر المواطنات المتزوجات من غير السعوديين والسعوديين المتزوجين من غير السعوديات بالسفر عبر المنافذ مباشرة.
وأوضحت الجوازات، أن السماح يكون محصوراً في أضيق نطاق عند الضرورة القصوى التي تستدعي سفر المواطنين والمواطنات.
وكانت إحدى السيدات أكدت أنها ذهبت لمنفذ جسر الملك فهد، وتم إبلاغها بأن السفر يكون لمرة واحدة فقط، متسائلة عن مدى صحة ما ذُكر لها في هذا الشأن.
يذكر أن المديرية العامة للجوازات، أعلنت في فبراير الماضي، صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على تمكين السعوديات المتزوجات من غير السعوديين من السفر برفقة أزواجهن أو الالتحاق بأزواجهن الموجودين في الخارج بموجب تقديم إثبات الزواج للمسؤولين في منافذ المغادرة مباشرة.
Source akhbaar24
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