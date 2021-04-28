الخطوط السعودية: حالة المسافر في «توكلنا» شرط للسفر عبر مطارات المملكة

أوضحت الخطوط السعودية شرطًا مهمًا للسفر عبر مطارات المملكة، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلاً: «هل يستطيع السفر الداخلي من هو مكتوب لديه قي توكلنا لم تثبت إصابته؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «نعم يمكنكم السفر عبر مطارات المملكة حسب تعليمات الجهات المعنية يجب أن تكون حالة المسافر في توكلنا: محصن/ لم تثبت إصابته».

وأضاف: «رفع تعليق جميع الرحلات الدولية اعتبارًا (من الساعة الواحدة صباحًا من يوم الإثنين، 17 مايو 2021م) (ولا تنطبق على البلدان التي تقرر فيها اللجنة الرسمية المعنية تعليق السفر منها أو إليها بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد)».

وتابع: «لمعرفة كافة الاشتراطات المتعلقة بالسفر والتي تخضع للتحديث المستمر نأمل منكم زيارة الرابط التالي (اضغط هنا)».

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