الرئيس اللبناني: لن نكون معبرًا لما يضر السعودية والخليج والعرب

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن بلاده لن تكون معبرًا لما يضر بالدول العربية والسعودية ودول الخليج بشكل خاص، وذلك بعد تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر إرساليات الخضراوات والفاكهة القادمة من لبنان؛ حيث أوقفت الرياض استيرادهما من لبنان.

وقال الرئيس اللبناني في تصريحات نقلتها العربية: «لبنان يرفض أن يكون معبرًا لما يضر بالدول العربية عمومًا والسعودية ودول الخليج بشكل خاص»، مضيفًا: «حماية الأمن السعودي هو من مسؤوليتنا أيضا كلبنانيين».

وتابع: «السعودية دولة شقيقة ويهمنا المحافظة على التعاون الاقتصادي معها ونبذل جهدًا كبيرًا لكشف ملابسات ما حدث وإعادة الأمور لمسارها الصحيح».

وكانت السعودية قررت منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها ابتداءً من (الأحد)، لحين تقديم السلطات اللبنانية المعنية ضمانات كافية وموثوقة لاتخاذهم الإجراءات اللازمة لإيقاف عمليات تهريب المخدرات الممنهجة ضدها، واتخذت السعودية القرار بعد إحباط تهريب أكثر من مليوني قرص مخدر مخبأة في شحنات الفواكه اللبنانية.

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