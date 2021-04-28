طقس 16 رمضان.. «الحصيني» يتوقع هطول أمطار على 10 مناطق

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء (السادس عشر من شهر رمضان المبارك)، هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر تكون من خفيفة إلى متوسطة على مناطق عدة بالمملكة خلال الساعات المقبلة.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «متوقع خلال 24 ساعة المقبلة من مساء الأربعاء 1442/9/16هـ أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء محدودة ومتفرقة من منطقة الرياض والمدينة ومكة ونجران والباحة وعسير وجازان وشمال الشرقية والربع الخالي والكويت والإمارات» مشيرًا إلى أنها تكون «غزيرة مع سيول على صدور المرتفعات في عسير وجازان»

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

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