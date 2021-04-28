وزير الرياضة: أفخر بكلمات ولي العهد وإشادته وأعتز بها كثيرًا

عبر وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن اعتزازه بإشادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خلال المقابلة التي تناول خلالها أبرز ما حققته برامج ومشروعات رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام الخمسة الماضية، وبثها التلفزيون الرسمي وأهم شبكات التلفزة العربية.

وقال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،: «أفخر بكلمات سمو سيدي ولي العهد وإشادته التي أعتز بها كثيراً، وللحق والإنصاف فإن دعمه واهتمامه وحرصه حفظه الله أساس كل نجاح تحقق ويتحقق لنا».

وأضاف: «سموه قائد ملهم يحفزنا على كل تميز ومنه نستلهم جميعاً الإصرار والعزيمة».