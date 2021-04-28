«الأرصاد»: 4 مناطق تتأثر بأمطار وسيول وتساقط البرد.. اليوم الأربعاء

أصدر المركز الوطني للأرصاد 4 تنبيهات بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، تضمنت هطول أمطار تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، وتساقط للبرد وسيول على مناطق (عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة) خلال الساعات المقبلة.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» أنّ التنبيه في منطقة الباحة يشمل (الباحة - الحجرة - العقيق - القرى - المخواة - المندق - بلجرشي - بني حسن - فرعة غامد الزناد - قلوة)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرًا إلى أنّ الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

وبالنسبة لمنطقة جازان أوضح المركز أن التنبيه يشمل (الحرث - الدائر - العيدابي - فيفا - هروب)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة السابعة مساءً، وتشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية وتساقط للبرد وسيول.

كما نبّه إلى حالة مماثلة في منطقة عسير، موضحًا أنها تشمل (الحرجة - سراة عبيده - طريب - ظهران الجنوب)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى التاسعة مساءً.

أمّا في مكة المكرمة أوضح المركز أن التنبيه يشمل (الخرمة - المويه - تربة - رنية)، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً، وتشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة) تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة كما يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية.

اقرأ أيضًا:

متحدث «الأرصاد»: السعودية تمر بأجواء مناخية انتقالية

«الأرصاد»: أمطار متوسطة إلى غزيرة على المدينة المنورة

الحيزان يتوقع المناطق المتأثرة بهطول الأمطار خلال الساعات المقبلة