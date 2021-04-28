إيقاف شخص قام برفقة طفليه بتفريغ محتويات صندوق جمع ملابس تابع لمؤسسة خيرية

أعلنت شرطة الرياض إيقاف شخص قام برفقة طفليه بتفريغ محتويات أحد صناديق جمع الملابس التابعة لمؤسسة خيرية.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص برفقته طفلان، يقومون بتفريغ محتويات أحد صناديق جمع الملابس التابعة لمؤسسة خيرية، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن شرطة المنطقة من تحديد هويتهم، وهم أب وطفلاه من الجنسية الباكستانية.

وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى قيامه بذلك مستغلاً طفليه، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.