بالفيديو.. تسرب مياه الأمطار داخل غرف التنويم بأحد المستشفيات في مكة

أوضحت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة أن جزء من غرف التنويم بأحد مستشفياتها قد تعرض اليوم لتسرب مفاجئ لمياه الأمطار بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة المقدسة، مما استوجب تدخل فريق الطوارئ والأزمات والنقل الإسعافي لنقل عدد من المرضى إلى أقسام أخرى.

وأكدت أن كافة المرضى بالمستشفى بصحة وسلامة ويحضون بالرعاية دون تأثير ولله الحمد

وأشارت إلى الفيديو المتداول كان لحظة التسرب والذي تم السيطرة عليه من قبل فرق الصيانة في حينه، ويجري بحث أسباب وتداعيات التسرب ومعالجتها واستئناف العمل في القسم بأسرع وقت ممكن.