السعودية اليوم / فرع التجارة بنجران ينفذ 6488 جولة رقابية على المنشآت التجارية بالمنطقة خلال شهر مضان



نجران 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 إبريل 2021 م واس

نفذ فرع وزارة التجارة بنجران خلال شهر رمضان الجاري 6488 جولة ميدانية على المنشآت التجارية بالمنطقة والمحافظات التابعة لها ، للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس

وشملت الجولات الرقابية الأسواق والمنافذ التجارية الكبرى ،ومحطات تعبئة الوقود ، ومراكز صيانة السيارات ، أصدرت خلالها الفرق الرقابية للفرع 175 مخالفة على المنشآت غير الملتزمة.

وتواصل الفرق الرقابية الميدانية أعمالها على مدار الساعة للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية ومنافذ البيع للبروتوكولات الوقائية، ومنع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية، والالتزام بمسافات التباعد الجسدي، وعدم وجود ممارسات مخالفة، وتفعيل تطبيق ( توكلنا) ، وإضافة إلى تأمين المعقمات وقياس درجة الحرارة للعاملين والعملاء.

// انتهى //

13:43ت م

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نجران 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 إبريل 2021 م واسنفذ فرع وزارة التجارة بنجران خلال شهر رمضان الجاري 6488 جولة ميدانية على المنشآت التجارية بالمنطقة والمحافظات التابعة لها ، للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا ، والتحقق من التزامها بنظام حماية المستهلك .وشملت الجولات الرقابية الأسواق والمنافذ التجارية الكبرى ،ومحطات تعبئة الوقود ، ومراكز صيانة السيارات ، أصدرت خلالها الفرق الرقابية للفرع 175 مخالفة على المنشآت غير الملتزمة.وتواصل الفرق الرقابية الميدانية أعمالها على مدار الساعة للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية ومنافذ البيع للبروتوكولات الوقائية، ومنع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية، والالتزام بمسافات التباعد الجسدي، وعدم وجود ممارسات مخالفة، وتفعيل تطبيق ( توكلنا) ، وإضافة إلى تأمين المعقمات وقياس درجة الحرارة للعاملين والعملاء.// انتهى //13:43ت م0080

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