السعودية اليوم / جامعة نجران تطلق حزمة برامج ومبادرات لمواكبة أهداف رؤية 2030



نجران 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 إبريل 2021 م واس

أطلقت جامعة نجران خلال الفترة الماضية حزمةً من البرامج والمبادرات المتوافقة مع أهداف وبرامج رؤية المملكة 2030.

واعتمدت الجامعة خطتها الإستراتيجية الثانية والتي تمتد لخمسة أعوام ( 2021 - 2025) ، لاستكمال مسيرتها في تنمية الاقتصاد المعرفي، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، والارتقاء بالجامعة في التصنيفات العالمية من خلال تطوير بيئتها التنظيمية وتعزيز فاعلية التخطيط المالي، إضافةً إلى تحسين البيئة التعليمية والمنظومة البحثية، والمسؤولية المجتمعية ، لمواكبةً رؤية المملكة 2030 ، وفقاً لتوجهات وزارة التعليم.

و دشنت الجامعة مطلع مارس الماضي ، برنامج التمويل المؤسسي الذي يهدف إلى دعم الباحثين والعملية البحثية، ورفع جودة النشر العلمي وبناء الشبكات العلمية مع الجهات البحثية المحلية والدولية، وكذلك دعم البنية التحتية في المعامل والمختبرات تحقيقا لمستهدفات الرؤية.

وعقدت الجامعة عدداً من اتفاقيات التعاون مع جهات عدة بمختلف مجالاتها ، لتبادل الخبرات العلمية ، بما يضمن مواصلة التطوير.

كما واصلت اللجنة الدائمة للاستثمار والأوقاف بالجامعة أعمالها ، لتحقيق أهداف الجامعة للاستثمار في المكان والإنسان.

فيما اعتمدت وزارة التعليم مؤخراً مبادرة الجامعة التي أطلقتها عام 2019، المتعلقة بأتمتة قياس مخرجات تعلم التعليم الجامعي، والهادفة إلى الريادة في تصميم وتطوير منظومة ذكاء الأعمال ، لقياس وتحسين نواتج التعلم في مجال التعليم الجامعي ،وتسهيل عمليات القياس المباشر وغير المباشر للمهارات التي اكتسبها الطلاب، والمساعدة على أتمتة إدارة الجودة في مؤسسات التعليم العالي الجامعات والمعاهد.

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13:43ت م

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