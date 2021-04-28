السعودية اليوم / 2946 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا



بروكسل 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واس

سجّلت بلجيكا خلال الساعات الـ 24 الماضية 2946 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية البلجيكية في بيان أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 979034 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 24104.

// انتهى //

13:24ت م

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بروكسل 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واسسجّلت بلجيكا خلال الساعات الـ 24 الماضية 2946 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 39 وفاة.وأفادت السلطات الصحية البلجيكية في بيان أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات إلى 979034 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 24104.// انتهى //13:24ت م0076

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