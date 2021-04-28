السعودية اليوم / 120 ألف وحدة إنارة تشع بأضوائها في أرجاء المسجد الحرام وساحاته وسطحه ومناراته



مكة المكرمة 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واس

تشعّ 120 ألف وحدة إنارة بأضوائها في أرجاء المسجد الحرام وساحاته وسطحه ومناراته, لتشكّل عقداً فريداً من الإنارة التي صنعت خصيصاً للمسجد الحرام بأحجام وأشكال مميّزة, تجسّد حجم العناية بالحرمين الشريفين وتوسعته وتطوير مرافقه.

وأوضح مساعد المدير للإدارة العامة للتشغيل والصيانة للشؤون الميدانية المهندس عامر بن عوض اللقماني، أنه تتوزّع في أرجاء المسجد الحرام وحدات الإنارة المرتبطة بمحطة خاصة للتحكّم بها من خلال تزويد المسجد بأحدث التقنيات العالمية المتوفرة من الإنارة والتحكّم بها وبكثافتها, حيث يحتوي المسجد الحرام على 304 نجفات مختلفة الأشكال والأحجام في الحرم بالتوسعة

وبين أنه تضيء عدد من وحدات إنارة كتب عليها لفظ الجلالة الأركان العلوية للأقواس المعمارية داخل المسجد الحرام وأروقته.

وأفاد اللقماني بأن وحدات الإنارة تنشر أضواءها في أرجاء الساحات والمنارات إلى أرجاء ومحيط المسجد الحرام بقوة 2000 واط لكل وحدة إضاءة، لتضفي لقدسية المكان لمسات جمالية خاصة, في حين تتولى فرق الصيانة والكوادر الفنية متابعة كل نقطة إنارة في المسجد الحرام ومرافقه وتقييم فاعليتها بشكل مستمر.

// انتهى //

12:02ت م

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مكة المكرمة 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واستشعّ 120 ألف وحدة إنارة بأضوائها في أرجاء المسجد الحرام وساحاته وسطحه ومناراته, لتشكّل عقداً فريداً من الإنارة التي صنعت خصيصاً للمسجد الحرام بأحجام وأشكال مميّزة, تجسّد حجم العناية بالحرمين الشريفين وتوسعته وتطوير مرافقه.وأوضح مساعد المدير للإدارة العامة للتشغيل والصيانة للشؤون الميدانية المهندس عامر بن عوض اللقماني، أنه تتوزّع في أرجاء المسجد الحرام وحدات الإنارة المرتبطة بمحطة خاصة للتحكّم بها من خلال تزويد المسجد بأحدث التقنيات العالمية المتوفرة من الإنارة والتحكّم بها وبكثافتها, حيث يحتوي المسجد الحرام على 304 نجفات مختلفة الأشكال والأحجام في الحرم بالتوسعة السعودية الثانية, وأكثر من ألف وحده إنارة مثبته على الأعمدة والأسوار الخارجية للمسجد الحرام.وبين أنه تضيء عدد من وحدات إنارة كتب عليها لفظ الجلالة الأركان العلوية للأقواس المعمارية داخل المسجد الحرام وأروقته.وأفاد اللقماني بأن وحدات الإنارة تنشر أضواءها في أرجاء الساحات والمنارات إلى أرجاء ومحيط المسجد الحرام بقوة 2000 واط لكل وحدة إضاءة، لتضفي لقدسية المكان لمسات جمالية خاصة, في حين تتولى فرق الصيانة والكوادر الفنية متابعة كل نقطة إنارة في المسجد الحرام ومرافقه وتقييم فاعليتها بشكل مستمر.// انتهى //12:02ت م0073

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