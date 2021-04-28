السعودية اليوم / الهند تسجل 360960 إصابة جديدة بكورونا



نيودلهي 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واس

سجلت الهند خلال الـ24 الساعة الماضية 360960 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة الهندية أنها سجّلت 3293 وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 201187 ، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 14817371 حالة.

// انتهى //

11:54ت م

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نيودلهي 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واسسجلت الهند خلال الـ24 الساعة الماضية 360960 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 17997267 إصابة.وذكرت وزارة الصحة الهندية أنها سجّلت 3293 وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 201187 ، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 14817371 حالة.// انتهى //11:54ت م0071

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