السعودية اليوم / روسيا تسجل 7848 إصابة جديدة بكورونا و387 وفاة



موسكو 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واس

سجلت روسيا خلال الساعات الـ 24 الماضية 7848 إصابة جديدة بفيروس

وذكر مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى أربعة ملايين و787273 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 109367 وفاة.

// انتهى //

11:53ت م

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موسكو 16 رمضان 1442 هـ الموافق 28 أبريل 2021 م واسسجلت روسيا خلال الساعات الـ 24 الماضية 7848 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و387 وفاة.وذكر مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى أربعة ملايين و787273 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 109367 وفاة.// انتهى //11:53ت م0070

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